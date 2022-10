В Праге десятки тысяч человек протестовали против роста цен на энергоресурсы и за переговоры с Россией

Десятки тысяч человек вышли в пятницу, 28 октября на акцию протеста в Праге, выступая против политики правоцентристского правительства, роста цен на энергоносители и за проведение переговоров с Россией о поставках в страну газа.

Демонстранты требовали отставки правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой, обвиняя его в том, что оно уделяет больше внимания Украине, чем собственному народу, сообщает AFP. Инициатором акции выступило движение "Чехия прежде всего", приурочившее митинг к национальному празднику — Дню образования независимого чехословацкого государства.

Люди выступали с лозунгами "мы не хотим правительства национального уничтожения", "война идиотская, как и правительство" и "остановите рост цен".

В социальных сетях движение выступило с критикой приема Чехией около 400 тыс. украинских беженцев. Среди организаторов акции были также ультраправые политические движения и Коммунистическая партия страны, пишет Reuters.

Премьер-министр Петр Фиала в ответ на акцию заявил, что каждый имеет право таким образом демонстрировать и выражать свое мнение. По его словам, власти не относятся к этим мнениям легкомысленно, но в то же время люди должны задуматься о том, кто призывает к протесту и с какой целью.

Министерство внутренних дел Чехии охарактеризовало аналогичный протест, в котором в сентябре приняли участие 70 тысяч человек, как пропаганду "прокремлевских пропагандистских нарративов", напоминает агентство Bloomberg.

We know who our friends are, who are bleeding for our freedom. And we know who our foes are and will not let them steal our patriotism or our 🇨🇿.