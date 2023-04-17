В Праге прошел новый антиправительственный митинг

Тысячи людей собрались в центре Праги в воскресенье, 16 апреля, чтобы выразить протест против правоцентристского правительства Чехии, которое они обвиняют в повышенном внимании к Украине и игнорировании экономических проблем на родине.

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Скандируя лозунги "В отставку" и "Позор", участники акции несли транспаранты с призывами к выходу Чехии из НАТО и мирным переговорам в Украине, пишет агентство AFP. Протестующие критиковали правительство во главе с премьер-министром Петром Фиалой за резкий рост цен на продукты питания и энергоносители — инфляция в Чехии в марте достигла 15 процентов.

По данным dpa, на месте были задействованы около 200 сотрудников полиции для предотвращения столкновений с контрдемонстрантами, которые размахивали украинскими флагами.

Митинг под девизом "Чехия против бедности" организовала внепарламентская партия PRO (Právo Respekt Odbornost — "Право Уважение Экспертиза"). Аналогичная акция протеста уже проходила месяц назад.

Чехия уже год борется с рекордной инфляцией, что в основном обусловлено повышением цен на энергоносители из-за войны в Украине. С начала российского вторжения в феврале 2022 года правительство Фиалы предоставило Киеву значительную военную и гуманитарную помощь.