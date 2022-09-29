В Праге вновь прошла демонстрация за дешевый газ из России и нейтралитет

В столице Чехии Праге несколько десятков тысяч человек собрались в среду на демонстрацию против правительства. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Среди требований демонстрантов было прекращение поддержки Украины, в частности поставок ей оружия, обеспечение поставок природного газа из России по низкой цене, нейтралитет Чехии. Главным требованием была отставка правительства Петра Фиалы, которое проводит жесткую политику по отношению к Москве.

Praha,Czechia, demonstration — upper part of Wenceslas sq. 28th Sept pic.twitter.com/xcf7kKHeXW — Marketa Halova (@MarketaHalova1) September 28, 2022

Демонстрацию организовали те же силы, что и предыдущий митинг, на который около месяца назад собрались около 70 тысяч человек. В этот раз число участников, по оценкам, было меньшим. Акции протеста, однако, синхронно прошли и в ряде других городов Чехии.

Среди организаторов — лидеры ряда националистических и евроскептических оппозиционных партий, а также блогеры и общественные деятели. Некоторые из них не скрывают своих пророссийских взглядов, хотя организаторы и настаивают на том, что главная их забота — рост цен на топливо и коммунальные услуги, высокая инфляция и другие экономические проблемы. В них они винят Евросоюз и курс нынешнего правительства.

Премьер-министр страны Петр Фиала после предыдущего митинга заявлял, что он был организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.