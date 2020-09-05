В престижном медицинском журнале The Lancet опубликовали исследование о российской вакцине

Статья, посвященная испытаниям российской вакцины "Спутник V", опубликована в пятницу, 4 сентября, в престижном медицинском журнале The Lancet. Тестирования вакцины, о результатах которых сообщается в публикации, проводились в двух российских больницах на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет. В каждом из двух тестирований участвовали по 38 человек.

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"Оба компонента вакцины, вводимые добровольцам, оказались безопасными и хорошо переносимыми организмом", - пишут авторы исследования. Наиболее частыми побочными эффектами были при этом боль в месте укола, повышенная температура, головная боль, общая слабость, боль в мускулах и общая боль. Большинство из этих побочных эффектов проявлялись в слабой форме, серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было", - указывается в статье.

При этом у всех участников исследования образовались антитела к SARS-CoV-2, сообщают авторы работы. Для проверки эффективности вакцины от заболевания COVID-19 требуются дополнительные исследования, отмечают российские ученые.

Критика российской вакцины от нового коронавируса



Российская вакцина от коронавируса "Спутник-V" (Sputnik-V) была зарегистрирована еще до прохождения ею третьей фазы испытаний, которая подразумевает тестирование препарата на нескольких тысячах добровольцев. В связи с этим российскую вакцину подвергли критике многие эксперты и организации, в частности Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), объединяющая фармацевтические компании и участников российского рынка клинических исследований.

По оценке представителя ВОЗ, все данные о безопасности и эффективности нового препарата должны быть тщательно проверены.