В Приднестровье сообщили о предотвращении покушения на "должностных лиц", якобы подготовленного СБУ

Министерство государственной безопасности Приднестровской республики сообщило, что смогло предотвратить теракт, жертвами которого должны были стать представители властей непризнанного государства. В ведомстве подчеркнули, что атака готовилась "по указанию" Службы безопасности Украины.

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В приднестровском МГБ заявили, что подозреваемые в организации теракта задержаны и "дают признательные показания". Власти непризнанной республики также сообщили о возбуждении уголовных дел по статьям о приготовлении к террористическому акту и приготовлении к убийству двух и более лиц общеопасным способом.

По словам прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, теракт планировался в центре Тирасполя. "Расчет был на устранение первых лиц государства", — заявил он.

Российские государственные информагентства РИА "Новости" и ТАСС в своих публикациях указали, что покушение готовилось на лидера Приднестровской республики Вадима Красносельского.

Первый приднестровский телеканал утверждает, что в "в момент проезда одного из чиновников" должен был взорваться автомобиль с восемью килограммами взрывчатки. Это же СМИ опубликовало видео с допроса, как утверждается, одного из задержанных — уроженца Тирасполя 1979 года рождения. Сообщается, что в детстве он переехал в Одессу, в прошлом году вступил в тероборону, а затем "напросился" в СБУ, где его якобы обучили и дали задание устранить руководство непризнанного государства.

Приднестровье — непризнанная республика на востоке Молдовы — в последние недели регулярно упоминается в контексте российского вторжения в Украину. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в желании распространить боевые действия на территорию Молдовы. В конце февраля минобороны РФ заявляло, что ВСУ планируют "вооруженную провокацию" против Тирасполя. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что передал своей молдавской коллеге Майе Санду перехваченный "российский план разрушения политической ситуации в Молдове".