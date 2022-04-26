В Приднестровье взорвали две вышки, которые транслировали российское радио

На территории радиотелецентра в поселке Маяк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прогремели два взрыва. Об этом сообщает "Новая Газета" со ссылкой на пресс-центр МВД ПМР.

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Первый взрыв прогремел в 6:40 утра, второй — в 7:05 по местному времени. Сообщается, что территория радиотелецентра оцеплена милицией, там работают саперы.

"Из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ", — сообщили в МВД.

Никто из сотрудников центра и местных жителей, по данным ведомства, не пострадал.

Накануне, 25 апреля, у здания Министерства госбезопасности Приднестровья произошла серия взрывов. Пресс-служба МВД Приднестровья сообщила, что стреляли из ручного противотанкового гранатомета, который был найден неподалеку от здания. Сообщается, что никто в результате взрывов не пострадал.