В Приднестровье взорвали две вышки, которые транслировали российское радио
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На территории радиотелецентра в поселке Маяк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прогремели два взрыва. Об этом сообщает "Новая Газета" со ссылкой на пресс-центр МВД ПМР.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Первый взрыв прогремел в 6:40 утра, второй — в 7:05 по местному времени. Сообщается, что территория радиотелецентра оцеплена милицией, там работают саперы.

"Из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ", — сообщили в МВД.

Никто из сотрудников центра и местных жителей, по данным ведомства, не пострадал.

Накануне, 25 апреля, у здания Министерства госбезопасности Приднестровья произошла серия взрывов. Пресс-служба МВД Приднестровья сообщила, что стреляли из ручного противотанкового гранатомета, который был найден неподалеку от здания. Сообщается, что никто в результате взрывов не пострадал.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Один клик – и пасхальный стол накрыт!