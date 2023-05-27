В Псковской области нефтепровод подвергся атаке беспилотников
Foto: AFP/Scanpix

В субботу, 27 мая, утром в Псковской области два беспилотника атаковали нефтепровод возле деревни Литвиново, сообщает Meduza со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

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Ведерников сообщил, что в результате атаки дронов было повреждено административное здание нефтепровода. "Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы", — добавил он.

Между тем, Telegram-канал Baza сообщил, что дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Транснефти" в ночь на 27 мая.

"Два беспилотника упали на территории нефтеперекачивающей станции. После этого произошли два взрыва. В результате атаки повреждены фасады и остекления трех административных зданий", — говорилось в сообщении.

Российская территория — и не только приграничные регионы — в последние месяцы регулярно подвергаются атакам беспилотников. Дроны взрывались в Тульской, Калужской, Рязанской, Саратовской и других областях, а 26 мая прогремели взрывы в Краснодаре.

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