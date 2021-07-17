В пятницу в Эстонии и Литве не было ни одной новой смерти от Covid-19

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 64 новых случая Covid-19, при этом смертей заболевших коронавирусом не зарегистрировано, сообщил в субботу Департамент здравоохранения. В Литве выявлено 89 случаев коронавируса, при этом новых смертей с диагнозом Covid-19 зарегистрировано не было, сообщил в субботу Департамент статистики.

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Вчера в Эстонии сделано 3079 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,1%.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Эстонии достигло 131 807, 84 300 человек считаются выздоровевшими.

С начала пандемии в Эстонии умер 1271 человек, заразившийся Covid-19.

В настоящее время лечение в больницах проходят 17 пациентов с коронавирусом. Средний возраст госпитализированных - 61 год.

По оценке Департамента здравоохранения Эстонии, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет 48,7 случая.

Всего в Эстонии от Covid-19 привиты 595 102 человека, в том числе 515 674 человека завершили процесс вакцинации.

За минувшие сутки в Литве сделано более 10 000 тестов на Covid-19.

С начала пандемии в Литве умерло 4404 человека, заразившихся коронавирусом.

По данным Департамента статистики, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения составляет в Литве 28,2 случая.

1 163 824 человека в стране завершили процесс вакцинации от Covid-19.