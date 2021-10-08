В работе Facebook и Instagram произошел новый глобальный сбой

Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщают о неполадках в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов, сообщает РИА "Новости".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Данные о проблемах с Facebook начали поступать примерно в 21:20 по латвийскому времени. Больше всего жалоб идет из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, также сообщается о сбоях в России.

Пользователи недовольны, как работает сайт, также есть проблемы с мобильным приложением и входом в учетные записи.

Пользователи по всему миру во вторник сообщают и о сбое в Instagram.

Это уже второй глобальный сбой в Facebook и Instagram на этой неделе. В понедельник, 4 окября, пользователи по всему миру сообщали о неполадках в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи Facebook сообщали в первую очередь о проблеме с сайтом, у Instagram не работал сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могли зайти в приложение и жаловались на проблемы с подключением к серверу.

В Facebook заявили, что глобальный сбой был связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. В компании сообщили, что их инженеры неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных Facebook, что привело к разрыву связи, который "эффектом домино нарушил связь между дата-центрами".

Для Facebook тот сбой стал самым продолжительным с 2008 года. Стоимость компании на бирже снизилась на фоне технических проблем. Сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг из-за того отключения потерял более 6 млрд долларов.