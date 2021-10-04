В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Проблемы в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются в понедельник по всему миру. Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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По его сведениям, о неполадках сообщают в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке. Пользователи из Латвии также информируют о сбое в этих соцсетях.

Пользователи Facebook сообщают в первую очередь о проблеме с сайтом, у Instagram не работает сайт и приложение. Пользователи WhatsApp также не могут зайти в приложение и жалуются на проблемы с подключением к серверу.

"Нам известно, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы все исправить как можно скорее, и мы приносим извинения за неудобства", — говорится на странице Facebook в Twitter. Аналогичное заявление размещено на страницах WhatsApp и Instagram.

Как известно, все три указанные соцсети принадлежат американской компании Facebook.

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ТАСС

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ТАСС

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