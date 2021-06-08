В работе крупных мировых сайтов произошли перебои
Foto: Picjumbo

Перебои наблюдались во вторник в работе ряда крупных мировых сайтов, в том числе и ведущих СМИ.

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В частности, проблемы возникали с сайтами Amazon и Reddit, а также с интернет-версиями крупных американских и британских СМИ, таких как телеканала CNN, газет New York Times, Guardian, Financial Times, Independent.

Не открывался и сайт британского правительства.

При попытке открыть вышеперечисленные сайты возникало сообщение об ошибке 503, что указывает на проблемы с сервером. Данных о причине сбоя пока нет.

Телерадиокорпорация BBC в свою очередь сообщает, что этот инцидент может быть связан с провайдером облачных вычислений Fastly, который поддерживает многие крупные сайты.

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Интерфакс

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Интерфакс
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