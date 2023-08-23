В районе "Москва-Сити" произошла новая атака БПЛА
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Беспилотник попал в строящееся здание делового комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает в Telegram мэр российской столицы Сергей Собянин в ночь на среду, 23 августа. В свою очередь Telegram-канал Baza пишет, что экстренные службы обследуют башню между башней "Меркурий" (она же "золотая башня") и Экспоцентром.

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По данным Собянина, второй дрон был сбит силами ПВО в Можайском районе Подмосковья, пострадавших нет.

Между тем русскоязычные Telegram-каналы опубликовали видеозапись, изображающую, как утверждается, момент взрыва в "Москва-Сити", а российские государственные агентства ТАСС и РИА "Новости" сообщили о "хлопках" в ряде районов Москвы и соответствующих обращениях горожан в экстренные службы.

План "Ковер" в московских аэропортах


Звуки взрывов слышали также в подмосковных Химках. Сообщается, что обломки беспилотника упали там в микрорайне Старбеево, повредив стену магазина.

По данным Telegram-каналов Baza и "112", в московских аэропортах был объявлен план "Ковер", который вводят при появлении в воздушном пространстве неопознанных летательных объектов и применении оружия и боевой техники в отношении воздушного судна-нарушителя. Ранее план "Ковер" также объявлялся во время атак беспилотников на Москву.

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