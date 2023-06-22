В районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа "Титан" обнаружены обломки
Foto: AP/Scanpix/LETA

В районе поисков пропавшего в Северной Атлантике батискафа "Титан" обнаружено поле обломков, сообщила Береговая охрана США.

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Их обнаружил поисковый подводный аппарат в районе крушения "Титаника". Принадлежат ли обломки "Титану" — неизвестно.

Эксперты оценивают полученную информацию и обещают сообщить подробности позднее.

Ранее спасатели сообщили, что поиски батискафа вошли в решающую стадию, поскольку запас кислорода на борту должен быть на исходе.

Эксперты сказали Би-би-си, что определить точное время, когда закончится кислород, невозможно, и его может хватить на большее время, чем предполагается.

В четверг Береговая охрана США расширила масштаб спасательной операции, подключив к ней еще 10 судов и несколько подводных лодок.

Ранее эхолоты засекли несколько точек, откуда исходят подводные шумы, но ни в одной из них батискаф не обнаружили. По словам ученых, океан наполнен естественными звуками, что снижает эффективность эхолотов.

Тем не менее, участники операции, в которой участвуют американские и канадские военные самолеты, корабли береговой охраны и подводные роботы, сосредоточили усилия в непосредственной близости от места, где были засечены шумы.

Глубоководный аппарат


В четверг французский исследовательский корабль L'Atalante доставил в район поисков подводный роботизированный аппарат Victor 6000 — единственный в мире, способный работать на необходимой для поисков глубине.

По оценкам специалистов, батискаф "Титан" мог опуститься на глубину 4000 метров.

Victor 6000 обладает уникальной маневренностью и способен передавать изображения с большой глубины. С помощью подобия двух механических щупалец он также сможет устранить препятствия, которые, возможно, мешают "Титану" всплыть на поверхность.

Исследовательское судно Polar Prince, доставившее "Титан" на место погружения, потеряло с ним связь в воскресенье — через час и 45 минут после того, как аппарат начал спускаться к обломкам "Титаника".

На борту батискафа находились пять человек: 58-летний британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, 48-летний бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман, 61-летний Стоктон Раш, директор компании OceanGate, занимающейся экспедициями к "Титанику", а также 77-летний французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

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