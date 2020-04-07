В развитых странах официально регистрируется не более 15% случаев заражения коронавирусом

Официальные данные о заражении коронавирусом COVID-19 могут оказаться заниженными, показывает исследование Геттингенского университета (Германия), опубликованном в журнале The Lancet. Процент выявленных случаев к предполагаемому общему количеству составляет 50 в Южной Корее, 15,6 в Германии, 3,5 в Италии, 1,7 в Испании, 1,7 в США и 1,2 — в Великобритании.

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Таким образом, по состоянию на конец марта, заражены могут быть уже десятки миллионов человек в мире. Обнаружено было всего от 6% до 15% от реального числа инфицированных. В США, утверждают авторы исследования, должно быть более 10 миллионов человек с диагнозом COVID-19, в Испании — более пяти миллионов, в Италии — около трех миллионов, в Великобритании — около двух миллионов. Недостаточная и отложенная диагностика объясняет, почему в некоторых странах число жертв пандемии настолько высоко, а реальный масштаб пандемии занижен.

Для выявления истинного числа заболевших коронавирусом исследователи использовали оценку смертности от COVID-19 и среднее время от заражения до летального исхода.

Тем временем, по оценке Института Здоровья, Метрики и оценки (IHME) Университета штата Вашингтон в Сиэтле, опубликованной 7 апреля, речь идет о "первой волне" пандемии. По их прогнозам, как сообщает "Немецкая волна", общий пик смертности в Европе придется на третью неделю апреля, несмотря на то, что пик смертности уже пройден в Испании и Италии.

Ученые подсчитали, что общее число умерших от коронавируса составит в Европе 151 680 человек. В США они прогнозируют 81 766 смертей. Близки к пику эпидемии Нидерланды, Ирландия, Австрия и Люксембург.

Ситуацию в Великобритании, Германии, Норвегии и Греции американские исследователи считают ранней стадией. По оценкам IHME, в Великобритании из-за коронавируса могут скончаться около 66 тысяч человек к началу августа. Пик смертности там придется на 17 апреля.

Для Германии американские ученые назвали 19 апреля как день с самым высоким показателем смертности. Здесь до августа прогнозируется 8 802 умерших в результате эпидемии.

Для проведения исследования IHME собрал данные о количестве случаев, данные о числе уже умерших с разбивкой по возрасту населения в Италии, Испании, Китае, Южной Корее и США.

По последним официальным данным, число инфицированных в мире достигло 1 миллиона 347 тысяч человек, почти 75 тысяч скончались, 286 тысяч выздоровели.