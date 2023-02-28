В результате атак российской армии в Херсонской и Харьковской областях погибли не меньше пяти человек

Украинские власти сообщили, что жертвами сегодняшних российских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях страны стали по меньше мере пять мирных жителей, столько же были ранены.

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Херсонская областная военная администрация сообщила, что в результате сегодняшних обстрелов региона погибло четыре мирных жителя в Херсоне, селе Камышаны и селе Николаевка. Пять человек получили ранения.

Утром 28 февраля под российский обстрел попал город Купянск в Харьковской области, заявили в офисе генерального прокурора Украины. Жертвой атаки стал 63-летний местный житель. Повреждения получили жилые дома, детский сад и парк отдыха.

Накануне Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало обновленную статистику по числу мирных жителей Украины, погибших и пострадавших в ходе полномасштабного российского вторжения. Сообщается, что с 24 февраля 2022 года по 26 февраля 2023 года жертвами конфликта стало 8101 гражданское лицо, еще 13479 человек были ранены.

В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку в организации пока проверили не все поступившие из зоны конфликта сообщения, а доступ в некоторые города и районы, где шли особенно интенсивные бои, затруднен.