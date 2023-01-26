В результате массированного удара по Украине погибли 11 человек
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В результате сегодняшнего массированного российского обстрела в Украине погибли 11 человек. Об этом сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий. Об этом пишет Новая газета. Европа.

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"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15:00", — сказал он.

В результате атак дронами были повреждены 35 зданий.

Ранее сегодня Россия выпустила по Украине 55 ракет, сообщает ВСУ. По словам украинского главнокомандующего Валерия Залужного, системы ПВО сбили 47 из них.

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