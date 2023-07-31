В результате обстрела Донецка погибли четыре человека, утверждают "власти" самопровозглашенной ДНР

Утром 31 июля "власти" аннексированной РФ части Донецкой области Украины сообщили об обстреле центра Донецка. Российское государственное информагентство РИА "Новости" пишет о четырех погибших и десяти раненых.

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Как пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на видео, опубликованные местными Telegram-каналами, один из снарядов упал в районе Дворца бракосочетаний, на кадрах оттуда виден горящий пассажирский автобус.

Также, сообщает "Страна", "прилеты" были зафиксированы в районе площади Бакинских комиссаров, где загорелась нотариальная контора в одном из многоквартирных домов, а также район железнодорожного вокзала.

"Власти" самопровозглашенной ДНР возложили ответственность за обстрелы на ВСУ.

Сегодня утром российские войска обстрелял Кривой Рог, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. По последним данным, погибли четыре человека, еще 53 получили ранения разной степени тяжести. Ранее также сообщалось об обстрелах Харькова и Херсона.