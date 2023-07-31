В результате обстрела Донецка погибли четыре человека, утверждают "власти" самопровозглашенной ДНР
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Утром 31 июля "власти" аннексированной РФ части Донецкой области Украины сообщили об обстреле центра Донецка. Российское государственное информагентство РИА "Новости" пишет о четырех погибших и десяти раненых.

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Как пишет украинское издание "Страна" со ссылкой на видео, опубликованные местными Telegram-каналами, один из снарядов упал в районе Дворца бракосочетаний, на кадрах оттуда виден горящий пассажирский автобус.

Также, сообщает "Страна", "прилеты" были зафиксированы в районе площади Бакинских комиссаров, где загорелась нотариальная контора в одном из многоквартирных домов, а также район железнодорожного вокзала.

"Власти" самопровозглашенной ДНР возложили ответственность за обстрелы на ВСУ.

Сегодня утром российские войска обстрелял Кривой Рог, одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом. По последним данным, погибли четыре человека, еще 53 получили ранения разной степени тяжести. Ранее также сообщалось об обстрелах Харькова и Херсона.

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