В результате обстрела Никополя один человек погиб, трое ранены

Жертвой российского обстрела украинского города Никополь стал 18-летний местный житель, еще три человека получили ранения, сообщил глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

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По словам чиновника, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины 21, 35 и 44 лет.

Как заявил Лысак, минувшей ночью российская армия трижды обстреляла из артиллерии Никополь и Марганецкую общину. Были повреждены пять частных домов, церковь, две хозяйственные постройки и несколько линий электропередач.

В ночь на 8 августа Никопольский район также подвергся атаке, его обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов". Были повреждены, в частности, два образовательных учреждения, административное здание и 12 частных домов.