В результате обстрела приграничного поселка в Брянской области погибли люди
Foto: Sputnik/Scanpix

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские военные дважды за ночь обстреляли РСЗО приграничный поселок Суземка, в результате чего погибли двое мирных жителей. Издание Mash со ссылкой на своих источники пишет, что погибших было четыре.

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Люди погибли при первом обстреле. Один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично. В результате попадания снаряда произошел пожар. При втором обстреле никто не пострадал, частично был разрушен один жилой дом.

Как сообщает Богомазов, несколько снарядов были сбиты системой ПВО.

Украинская сторона обстрелы не комментировала.

Издание Mash со ссылкой на своих источники пишет, что погибших было четыре.

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