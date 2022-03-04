В результате обстрела возник пожар на Запорожской АЭС

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар.

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Ранее Дмитрий Орлов сообщал об интенсивных боях на окраине Энергодара: российские танки попытались войти в город и взять по свой контроль АЭС, однако, как сообщается, ее работники и местные жители в среду собрались у АЭС и на прилегающих к ней дорогах, чтобы перекрыть путь российским частям.

Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение в телеграм-канале ЗАЭС, в котором также сообщил, что российские войска вели огонь по АЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - заявил он.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе", - написал в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, это будет в 10 раз больше Чернобыля. Россия должна НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности", - призвал глава украинского МИДа.

Как сообщается, из-за обстрелов пожарные не могли начать ликвидацию возгорания. По некоторым сообщениям, есть попадание в первый энергоблок, который находится на плановом ремонте, однако, по словам работников АЭС, из него не вывезено ядерное топливо.

Около четырех ночи пресс-секретарь Запорожской АЭС Александр Туз сообщил Русской службе Би-би-си, что обстрелы прекратились, но ситуация крайне неопределенная.

"Разбомбили все что можно, в том числе и блоки и все остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно все сказать. [К станции] выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать", - сказал Туз.

"Чрезвычайно серьезные последствия"

В четверг МАГАТЭ сообщило, что проводит консультации с украинскими властями с целью оказать максимально возможную помощь для поддержки безопасности на четырех атомных электростанциях страны в нынешних нелегких условиях.

В среду генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси призвал военных, действующих в окрестностях Энергодара, воздерживаться от стрельбы в районе Запорожской АЭС.Он напомнил, что атомные электростанции страны должны иметь возможность продолжать работу без каких-либо угроз для безопасности.

"Любая авария, возникшая в результате военного конфликта, может иметь чрезвычайно серьезные последствия для людей и окружающей среды в Украине и за ее пределами", - предостерег Гросси.

Около недели назад российские войска взяли под контроль закрытую Чернобыльскую АЭС. Украинские официальные лица сообщали тогда, что уровни радиации были превышены в ряде мест в этом районе, но Россия заявила, что это не так.