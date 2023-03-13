Представители украинских властей в течение дня сообщили о четырех случаях гибели мирных жителей в результате российских обстрелов, еще не менее семи человек были ранены.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что утром спасатели извлекли тела двух мирных жителей из-под завалов здания, разрушенного в ходе российского обстрела территории Куцурубской общины. Еще три человека получили ранения, в том числе семилетний ребенок.

В Донецкой области два ракетных удара были нанесены по школе в городе Авдеевка. Жертвой атаки стала местная жительница, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, российские военные до этого трижды обстреляли город из артиллерии.

В Сумской области, утверждает местная администрация, под удар попал поселок Знобь-Новгородское, в результате чего один человек погиб, четверо получили ранения.

По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 5 марта жертвами полномасштабного российского вторжения в Украину стали по меньше мере 8173 мирных жителя, еще 13620 получили ранения.