В результате ракетных ударов по Львову погибло шесть человек
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В результате ударов по Львову 6 человек погибли и 8 получили ранение. Среди пострадавших есть ребенок, сообщает "Политика Страны" со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Козицкий сообщил, что по городу было нанесено четыре ракетных удара: три по военным объектам и один по шиномонтажу.

Утром в понедельник мэр Львова Андрей Садовый заявил о пяти ракетных ударах по городу. "5 прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", — написал Садовый в своем телеграм-канале.

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что одно из попаданий произошло рядом с железнодорожными объектами, из-за чего задерживаются поезда.

Тем временем российская армия наступает на Донбассе. Как сообщил глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай, войска РФ вошли в Кременную. Там начались уличные бои, и эвакуация невозможно. В Лисичанске в результате обстрела здания Управления полиции ранены шесть патрульных полицейских, в результате обстрела города Золотое — двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое. "Можем констатировать, что наступление началось", — написал он.

Утром "Украинская правда" сообщала о взрывах в Киеве, а глава Днепропетровской областной администрации сообщил, что утром по региону были нанесены ракетные удары. По его словам, 60% ракет удалось сбить.

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