В результате российского обстрела Краматорска погибли восемь человек, среди них — три ребенка

Жертвами удара по Краматорску стали восемь человек, в том числе три ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 56 человека, среди которых 8-месячный младенец, сообщает со ссылкой на ГСЧС Украины портал "Новая газета. Европа".

Под завалами еще могут находиться люди. Окончательное количество погибших еще устанавливается.

Во время обстрела ранения получили трое граждан Колумбии, уточняет Русская служба "Би-би-си": это основатель организации, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Их сопровождала украинская писательница Виктория Амелина, которая также ранена и находится в тяжелом состоянии.

В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери. В результате попадания возник пожар.

Российские войска нанесли удар по Краматорску вечером 27 июня. Одна ракета попала в ресторан в центральной части города, вторая — в село Беленькое. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

The Russians struck the center of #Kramatorsk, hitting a public catering place. There was a large crowd of people at that time. 15 people were wounded as a result of the Russian attack. The search in the Debris continues. pic.twitter.com/LXaoU9Xq8O