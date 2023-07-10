В результате российского удара по Орехову погибли четыре человека. По данным властей, бомбу сбросили во время раздачи гумпомощи
Foto: AP/Scanpix/LETA

В городе Орехов в Запорожской области в результате удара, нанесенного российскими войсками, погибли четыре человека, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

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Как написал Малашко в телегераме, на жилой квартал во время выдачи гуманитарной помощи была сброшена управляемая авиабомба. Три женщины и мужчина погибли на месте, сообщил глава областной военной администрации, подчеркнув, что речь идет о военном преступлении.

В сообщении Малашко говорилось о 11 раненых в Орехове. Позднее Офис генпрокурора Украины уточнил, что известно о 13 раненых.

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