В результате российского удара по Покровску погибли семь человек
Foto: Telegram @pavlokyrylenko_donoda

Число погибших от ракетного удара, нанесенного российскими войсками по городу Покровску вечером 7 августа, выросло до семи человек, сообщает МВД Украины.

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Один из погибших — заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.

По данным на утро 8 августа, в результате обстрела Покровска ранены 67 человек, в том числе 29 работников полиции, семеро спасателей и двое детей. Помимо Омельченко, погибли пятеро мирных жителей и один военный.

Спасательные службы возобновили разбор завалов на месте ракетных ударов. Ночью работы приостанавливались из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

Как сообщал глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, центр Покровска подвергся двойному удару ракетами "Искандер" — в 19:15 и 19:52 7 августа. В результате в городе были разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, административные здания, заведения питания и гостиница.

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