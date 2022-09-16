В результате взрыва погиб генеральный прокурор самопровозглашенной ЛНР
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Взрыв произошел в здании Генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска. "Интерфакс" со ссылкой на "предварительные данные" от экстренных служб самопровозглашенной республики сообщает о гибели руководителя ведомства Сергея Горенко и его заместительницы Екатерина Стегленко.

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По словам представителя так называемой народной милиции ЛНР Андрея Марочко, эпицентр взрыва, произошедшего около 11:30, находился в кабинете генерального прокурора. Марочко также опубликовал видеозапись, снятую у здания ведомства; на третьем этаже видно несколько поврежденных окон.

"Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы самопровозглашенной республики сообщает, что в кабинете сработало самодельное взрывное устройство.

Ранее в оккупированном российскими войсками Херсоне сообщили об ударе по зданию местной администрации, когда там проходило заседание сотрудничающих с РФ чиновников. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Подконтрольные России власти обвинили в атаке Украину.

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