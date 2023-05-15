В парикмахерской в центре Луганска взорвалась граната, сообщает российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев. Среди раненых — временно исполняющий обязанности главы МВД самопровозглашенной республики Игорь Корнет.

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В "правоохранительных органах" ЛНР сообщили, что в результате взрыва один человек погиб, тяжелые ранения, помимо Корнета, получили трое его охранников. "Глава" самопровозглашенной республики Леонид Пасечник заявил, что всего пострадали семь человек.

По данным ТАСС, Корнет находится в реанимации. Baza пишет, что он был постоянным посетителем барбершопа, в котором произошел взрыв. "Власти" самопровозглашенной ЛНР оценивают произошедшее как покушение на Корнета, отмечает газета "Коммерсант".

До 2014 года Корнет работал в структурах МВД Украины, после начала конфликта в Донбассе встал на сторону ЛНР и вскоре занял там должность "министра внутренних дел". Он включен в санкционные списки ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины.