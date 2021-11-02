В результате взрыва в Кабуле погибли не менее 19 человек

В результате атаки на военный госпиталь имени Мухаммада Дауд-хана в центре Кабула не менее 19 человек погибли и как минимум 50 получили ранения. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения талибов, захвативших в августе власть в Афганистане. О своей причастности к происшедшему пока не заявляла ни одна группировка.

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За мощными взрывами последовала перестрелка между нападавшими и боевиками радикального исламистского движения "Талибан" в квартале Вазир-Акбар-Хан, передает местный телеканал Tolo News. В этом районе располагаются также иностранные дипломатические миссии.

По данным канала Tolo News, первый взрыв был совершен у входа в госпиталь, второй — неподалеку от его здания. Госпиталь принадлежит Минобороны Афганистана. Между тем один из врачей в интервью агентству AFP сообщил, что по-прежнему слышит автоматные очереди. "Думаю, что нападающие идут от комнаты к комнате, как и в прошлый раз", — заявил врач, упомянув нападение на этот же госпиталь в 2017 году, в результате которого боевики, переодетые медиками, убили не менее 30 человек.

Захват власти в Афганистане талибами

Боевики "Талибана" после вывода войск США и НАТО из Афганистана в кратчайшие сроки захватили в августе практически без боя почти все провинции страны. 15 августа они овладели Кабулом. После этого более двух недель талибы пытались штурмом захватить единственную неподвластную им провинцию Панджшер. 6 сентября они заявили о захвате долины.

После захвата власти "Талибаном" в Афганиста нерезко усилилась волна насилия и терактов, в том числе совершаемых враждующим с талибами"Исламским государством", которое действует в стране начиная с 2015 года. ИГ считает мусульман-шиитов еретиками и регулярно устраивают атаки на них. Одним из крупнейших нападений, организованных ИГ за последнее время, стал кровавый теракт в августе в аэропорту Кабула, организованный во время международной эвакуационной миссии Взрывы, устроенные там прямо в толпе террористами-смертниками, унесли жизни почти 200 человек.