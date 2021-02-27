В результате взрыва в украинской больнице есть жертвы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В больнице №1 города Черновцы произошел взрыв и возгорание системы подачи кислорода, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу, 27 февраля. Минимум один человек погиб при возникшем пожаре, еще один пострадал.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пламя вспыхнуло в палате инфекционного отделения, где находились больные Covid-19, уточнило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванных собеседников из экстренных служб. Огонь вскоре был ликвидирован.

Двадцать человек были эвакуированы из здания. Пациентов медучреждения переводят в другие больницы, отметила заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Украина
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

Новые проекты

Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€