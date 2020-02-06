В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле погибли три человека

В результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus в Стамбуле погибли три человека, 179 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения страны. Изначально сообщалось, что погибших в результате происшествия нет.

Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Он садился в неблагоприятных погодных условиях - дул сильный ветер и шел дождь.

После инцидента аэропорт был закрыт, а рейсы перенаправлены в другие аэропорты.

Местные СМИ сообщили, что большинство находившихся на борту пассажиров были турками, 20 человек были иностранцами.

Губернатор Стамбула Али Ерликайя ранее заявил: "К сожалению, самолет авиакомпании Pegasus не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий и выехал за ее пределы на 50-60 м".

По словам губернатора, пострадавшие были доставлены в местные больницы.

На появившихся видеокадрах видно, как люди выбираются из огромного разлома в самолете, вокруг которого работают десятки спасателей.

На одной из записей, появившейся в соцсетях, видно, что внутри самолета было возгорание, которое быстро потушили пожарные.

Прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.