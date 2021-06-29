В РФ к главреду и журналистам издания "Проект" пришли с обысками

Утром во вторник сотрудники полиции пришли к журналистке издания "Проект" Марии Жолобовой и потребовали пустить их, а позднее — к главному редактору Роману Баданину, где проводят обыск. Издание сообщило об этом в Telegram.

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Также "Проект" сообщил о задержании около дома Жолобовой заместителя главного редактора Михаила Рубина. В квартире родителей Рубина также проводится обыск.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"Проект" отмечает, что обыски проходят в день публикации анонсированного накануне расследования о недвижимости, связанной с главой МВД Владимиром Колокольцевым. Его автором является Жолобова, текст подготовлен при участии Баданина.

Баданин основал "Проект" в 2018 году. Издание фокусируется на расследованиях. Баданин до этого работал в "Газете.ру", Forbes, был главным редактором РБК и телеканала "Дождь".