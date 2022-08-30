В РФ прокурор запросил для журналиста Ивана Сафронова 24 года колонии

Обвинение в ходе прений сторон в Московском городском суде попросило приговорить обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова к 24 годам колонии строгого режима. Это всего на год меньше максимального срока, предусмотренного по этой статье.

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Прокурор Борис Локтионов также попросил назначить Сафронову штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы на два года.

Адвокат Сафронова, юрист проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов сообщил, что перед прениями сторона обвинения предлагала журналисту признать свою вину в обмен на срок в 12 лет лишения свободы.

В телеграм-канале "Первого отдела" утверждается, что прокурор Эльвира Зотчик сделала это в перерыве прямо в зале суда. Сафронов на это не согласился.

Дело Сафронова



Сафронова арестовали по обвинению в госизмене в июле 2020 года — вскоре после того, как он перешел на работу в Роскосмос — там он занимал должность советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

До этого Сафронов почти десять лет работал специальным корреспондентом в "Коммерсанте", а затем — в "Ведомостях". Он входил в кремлевский пул журналистов, писал о российском оборонно-промышленном комплексе, космической промышленности, экспорте российского оружия и военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными партнерами.

ФСБ обвинила Сафронова в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам. О том, что именно вменяется Сафронову, следствие не сообщало. На стадии следствия материалы дела не показывали даже защите журналиста, ссылаясь на государственную тайну.

Как утверждается в обвинительном заключении, которое публиковало издание "Проект" (в 2021 году был объявлен в России "нежелательной организацией"), журналист якобы передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также о российской военной кампании в Сирии.

Лариш в интервью Би-би-си отрицал причастность к чешской разведке, а Воронин, который также был арестован по делу о госизмене, признался в суде, что оговорил Сафронова. По данным "Проекта", Воронину предложили пойти на сделку со следствием, и он выдумал куратора с позывным Wichser ("дрочер" с немецкого), существование которого подтвердили в Службе внешней разведки (СВР).

Из обвинительного заключения также следует, что ни одного чиновника, который передавал бы журналисту секретные данные, следователи не нашли. А информация, которую ФСБ квалифицирует как государственную тайну, практически вся есть в открытом доступе (в СМИ и интернете), утверждает "Проект".

Сафронов вину не признал и от сделки со следствием отказался. Он убежден, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью.

Мосгорсуд начал рассматривать дело Сафронова по существу в апреле этого года.

Преследование адвокатов Сафронова

В апреле 2021 года в отношении одного из адвокатов Сафронова — главы правозащитной "Команды 29" Ивана Павлова — возбудили уголовное дело о разглашении данных предварительного расследования.

Следователи вменили Павлову два эпизода: то, что он передал СМИ постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также то, что адвокат рассказал журналистам о появлении в деле секретного свидетеля.

Суд назначил Павлову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Затем Роскомнадзор заблокировал сайт "Команды 29" по требованию прокуратуры, посчитавшей, что проект связан с чешской "нежелательной организацией". Вскоре "Команда 29" объявила о закрытии, а Павлов уехал из России.

Еще один адвокат Сафронова — Дмитрий Талантов — в конце июня 2022 года был заключен под стражу по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Поводом для уголовного дела о "фейках" стал его пост в "Фейсбуке" о действиях российских военных в украинских городах.