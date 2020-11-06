В РФ расширяют гарантии экс-президентам. Путин собрался уходить?

В Госдуму внесли законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов. Означает ли это начало транзита власти в России? DW поговорила об этом с двумя экспертами по праву.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Начать процедуру уголовного или административного преследования экс-президентов России и членов их семей скоро может стать значительно труднее, чем сейчас. То же касается проведения задержаний, арестов, обысков, допросов и личного досмотра бывших глав российского государства. Соответствующий законопроект, подготовленный сенатором Андреем Клишасом и главой комитета по конституционному законодательству в Госдуме Павлом Крашенинниковым, был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента 5 ноября 2020 года.

DW обсудила возможные последствия этой инициативы для российского политического и правового поля с главой международной правозащитной группы "Агора" Павлом Чиковым и доктором юридических наук, экспертом по конституционному законодательству Еленой Лукьяновой.

Закон о гарантиях экс-президентам РФ уже есть

Закон о гарантиях президенту, прекратившему исполнение полномочий, существует в России с 2001 года, указывает Павел Чиков. В этом документе уже закреплены такие гарантии бывшему главе государства, как неприкосновенность, иммунитет от уголовной и административной ответственности и особый порядок возбуждения уголовного дела за тяжкие и особо тяжкие преступления, поясняет эксперт.

По словам Чикова, единственное, что изменится в случае принятия нового закона Клишаса и Крашенинникова, — это порядок привлечения бывших президентов к административной и уголовной ответственности.

На сегодняшний день инициатором возбуждения уголовного дела в отношении президента, прекратившего свои полномочия, является председатель Следственного комитета (СК). "Он (председатель СК. — Ред.) — основной из игроков в этом процессе", — подчеркивает Чиков. "В поправках, предлагаемых Клишасом и Крашенинниковым, председатель СК вообще исчезает", — продолжает эксперт. При этом в процессе привлечения экс-главы государства к уголовной ответственности задействованы Государственная дума, Совет Федерации, Верховный и Конституционный суды.

Это осложняет процедуру привлечения к ответственности бывшего президента. Ведь там, где раньше требовалась инициатива главы СК, сейчас необходимо согласие двух коллегиальных судебных органов, указывает Чиков.

Госдума как следственный орган?

Есть в законопроекте и малопонятные места. Так, судя по тексту документа, обвинение в государственной измене и совершении тяжкого преступления экс-президенту теперь будет выдвигать Госдума, причем эту инициативу должны поддержать не менее одной трети депутатов.

Затем обвинение должны одобрить также Верховный и Конституционный суд, после чего Совет Федерации выносит итоговое решение. "При этом совершенно непонятно, кто проводит предварительное следствие и становится ли Госдума органом следствия в отношении бывшего президента," — отмечает Павел Чиков.

Со своей стороны, Елена Лукьянова обращает внимание на то, что, согласно действующему закону о гарантиях экс-главе государства, бывший президент не может быть привлечен к ответственности за поступки, совершенные во время исполнения им президентских обязанностей. "Новый закон шире и предусматривает непривлечение к ответственности и (за деяния, совершенные. — Ред.) после окончания полномочий президента", — отмечает эксперт.

Возможное начало транзита власти в России

Оценивая инициативу Клишаса и Крашенинникова с политико-правовой точки зрения, Елена Лукьянова говорит следующее: "Скорее всего, этот законопроект свидетельствует о том, что транзит власти начался и полномочия президента будут прекращены раньше, чем это предусматривает конституция".

"Неответственность президента может означать только то, что президент собирается уходить", — добавляет она. По словам Лукьяновой, сама она никогда не допускала мысли о том, что Путин останется президентом России до 2036 года.

В свою очередь, Павел Чиков считает, что у новой процедуры привлечения экс-президента к правовой ответственности почти нет шансов быть примененной на практике. "В желаемом российскими властями бесконфликтном варианте передачи власти от действующего президента к будущему этот механизм привлечения бывшего главы государства к ответственности почти наверняка не будет задействован", — полагает он.

"А вот если будут какие-то иные способы смены власти, то, как показывают недавние примеры из истории соседних государств, таких, как Кыргызская Республика, Армения или Украина, то никакие особые гарантии неприкосновенности для бывших президентов от уголовного преследования и от тюрьмы их не спасут", — резюмирует эксперт.