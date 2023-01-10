Депутат Госдумы пожаловался на издательство, которое напечатало на книгах цитату из Конституции России о запрете в стране цензуры и гарантии свободы слова.

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Полиция московского района Гольяново завела административные дела о "пропаганде нетрадиционных отношений" и мелком хулиганстве на издательство "Попкорн букс". Об этом во вторник, 10 января, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, подавший жалобу на издателей.

Это первое дело, возбужденное по новым статьям в рамках закона о запрете "пропаганды ЛГБТ", пишет Хинштейн. Как следует из ответа МВД, опубликованного депутатом, дела были заведены 28 декабря. "Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и "Попкорн букс", бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам", — написал Хинштейн, назвав издательство "одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России".

Хинштейн пожаловался на цитаты из Конституции РФ на обложке

Претензии Хинштейна вызвало оформление книг "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит ласточка". На обложках книг, попадающих под новый закон "о запрете ЛГБТ", "Попкорн букс" напечатало цитату из 29-й статьи Конституции России о запрете в стране цензуры и гарантии свободы слова. Хинштейн посчитал, что таким образом издательство "решило вступить в открытую схватку с российским государством и обществом".

В декабре 2022 года в России был принят закон, который вводит полный запрет на "пропаганду нетрадиционных отношений", "педофилии", распространение информации об ЛГБТ и "смене пола" среди людей любого возраста. Запрет касается всех сфер жизни, в том числе книжного рынка, кино, интернета и СМИ. За его нарушение предусмотрены административные штрафы до 5 млн рублей (66,7 тыс. евро).