В Риге умер петербургский журналист Дмитрий Запольский
Foto: LETA

Петербургский журналист Дмитрий Запольский скоропостижно скончался в Риге в воскресенье на 63-м году жизни, сообщила его жена Елизавета на его странице в Facebook.

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По ее словам, Запольский находился в Латвии в путешествии с семьей.

"Предположительно тромб, хотя точной информации пока нет. Смерть была внезапной и быстрой", — говорится в сообщении.

Дмитрий Запольский родился в Ленинграде, работал в газетах "Советский учитель", "Смена", "Перекресток". В 1990 году избран депутатом Ленсовета. Вел телепрограмму "Вавилон ДЗ", возглавлял информационное вещание "Регионального телевидения" Петербурга, сотрудничал с "Пятым каналом", радио "Культура Петербург" и другими медиа, пишет INTERFAX.RU.

Кандидат политических наук, преподавал в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, РГПУ им. Герцена, Северо-Западной академии госслужбы. Лауреат премии "Золотой пеликан", автор книги "Путинбург" о Петербурге 1990-х годов.

В последние годы Запольский жил за рубежом.

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