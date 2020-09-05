В Риме и Загребе прошли демонстрации против коронавирусных ограничений

Тысячи человек в столицах Италии и Хорватии вышли на демонстрации против эпидемиологических мер властей. В центре Рима в субботу, 5 сентября, прошла многотысячная акция противников политики правительства Италии по сдерживанию эпидемии коронавируса. Активисты заявляли о "диктатуре в сфере здравоохранения" и потребовали отмены всех ограничений, введенных в ходе кризиса.

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"Мы находимся в состоянии войны, и те, кто нам ее объявил, не щадят никого", - говорится в заявлении организаторов акции. По данным итальянских СМИ, среди участников демонстрации были водители такси, владельцы отелей, а также представители правоэкстремистских партий. Один из участников демонстративно поджег фотографию папы римского Франциска.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо раскритиковал акцию, напомнив о десятках тысяч жертв коронавируса SARS-CoV-2 в стране. "Я прошу отрицающих (коронавирус - Ред.), по меньшей мере, проявить уважение к семьям скончавшихся", - заявил он.

Акция в Загребе



В Загребе в демонстрации противников COVID-ограничений участвовали около 3 тысяч человек. Почти никто из них не был в защитных масках и не соблюдал дистанцию, сообщает портал Index.hr. Полиция не вмешалась в ход акции, организованной инициативой "Права и свободы".

Среди известных участников и выступавших были, прежде всего, политики и публицисты крайне правой направленности, а также противники прививок.

Коронавирус в Италии и Хорватии



В Италии за минувшие сутки выявлено 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общий показатель инфицированных приближается к 280 тысячам. От последствий инфекции скончались 35,5 тысячи человек.

В Хорватии за последние 24 часа число случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 311 до 11 739, число скончавшихся от пневмонии COVID-19 - на 2 до 197. Правительство ФРГ считает "красной зоной" три области страны – Задарскую, Шибенско-Книнскую и Сплитско-Далматинскую.