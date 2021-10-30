В Риме открылся последний саммит G20 с участием Ангелы Меркель

Основные темы двухдневной встречи — пандемия коронавируса и ситуация в мировой экономике. Страны G20 хотят добиться 70-процентной вакцинации населения во всем мире к сентябрю 2022 года.

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В столице Италии в субботу, 30 октября, открылся саммит стран "большой двадцатки" (G20) — последняя такая встреча с участием и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). Она прибыла с Рим вместе с и.о. министра финансов и своим вероятным преемником на посту канцлера Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Оба они стремятся подчеркнуть преемственность внешней политики Германии на фоне смены правительства.

Это первая очная встреча лидеров G20 за прошедшие два года. Главы КНР и России Си Цзиньпин и Владимир Путин участвуют во встрече лишь в режиме видеоконференции. Основные темы двухдневного саммита — пандемия коронавируса и ситуация в мировой экономике.

Страны G20 намерены обеспечить к сентябрю будущего года 70-процентный уровень вакцинации от ковида во всем мире. Как именно достичь этой цели, пока неясно, поэтому участники саммита будут, в частности, обсуждать, как обеспечить вакцинами менее благополучные страны. Путин призвал участников встречи ускорить взаимное признание вакцин от коронавируса.

Хозяин саммита G20 — премьер-министр Италии Марио Драги будет добиваться, чтобы все страны "двадцатки" выразили приверженность поставленной цели — ограничить глобальное потепление не более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом.

Параллельно в шотландском Глазго в воскресенье открывается всемирная конференция ООН по защите климата (GOP26).

Усиленные меры безопасности

Саммит в Риме проходит в условиях строгих мер безопасности. Для поддержания порядка задействовано около пяти тысяч полицейских и солдат. Над местом проведения встречи барражируют вертолеты. Только недавно в Риме произошли ожесточенные столкновения между полицейскими и демонстрантами, протестовавшими против строгих антикоронавирусных мер на рабочем месте.

В организацию G20 входят 19 стран c наиболее развитой и развивающейся экономикой из всех регионов мира, а также Евросоюз.