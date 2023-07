В России арестован школьник по делу Симоньян и Собчак

По делу о якобы готовившемся "покушении" на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак арестован ученик 10-го класса московской школы, пишет "Медиазона". Подросток стал восьмым фигурантом по этому делу.

Басманный суд Москвы в четверг, 20 июля, арестовал восьмого фигуранта дела о якобы готовившемся "покушении" на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителей суда, речь идет о несовершеннолетнем, которого арестовали по обвинению в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК). Он пробудет под стражей до 14 сентября.

Издание "Медиазона", ссылаясь на постановление суда, пишет, что арестованный — ученик 10-го класса московской школы Артем Р. Юношу задержали 17 июля. Его и еще семерых человек обвиняют в "избиении лиц азиатской национальности из хулиганских побуждений".

По информации "Медиазоны", защита просила не отправлять школьника в СИЗО, так как он ухаживает за бабушкой-инвалидом второй группы и готов сотрудничать со следствием. Однако суд счел, что на свободе юноша "может вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления", фальсифицировать доказательства или скрыться.

ФСБ утверждает, что предотвратила покушения на Симоньян и Собчак

15 июля Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотвращении "покушений на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак". По утверждению спецслужбы, убийство якобы готовили "неонацисты из группировки "Параграф-88", которые осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак".

В этот же день Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых. Четверо из них — несовершеннолетние, еще один был несовершеннолетним на момент совершения преступления, сообщили в суде. При этом в пресс-релизе не упоминалось, что молодые люди были задержаны в связи с подготовкой к "покушению" на Симоньян и Собчак. По версии следствия, обвиняемые "в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан".

Телеканал RT опубликовал видео допроса 18-летнего Михаила Балашова, который называет себя создателем группировки "Параграф-88". По его словам, он с друзьями совершал нападения на "лиц неславянской внешности", после чего с ним якобы "связались спецслужбы Украины".

"Сначала нам предложили сжигать релейные шкафы. Позже нам предложили заказное убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Я проводил разведку места жительства Маргариты Симоньян, за что получил деньги. После этого я списался с куратором, который мне должен был оставить автомат Калашникова и деньги. Придя на место, где это оружие должно было находиться, я был пойман сотрудниками спецслужбы", — рассказал на видео Балашов.

Информация о пытках задержанных

Один из представителей неонацистского объединения NS/WP рассказал The Insider, что других его участников, задержанных по обвинению в подготовке "покушения" на Симоньян и Собчак, за сутки до официального задержания пытали, выбивая показания. Собеседник издания отметил, что, хотя официальный пресс-релиз ФСБ о задержании был выпущен 15 июля, подозреваемых задержали еще в ночь на 14 июля и все прошедшее время их пытали, заставляя заучивать текст "показаний". "Пытают током, душат, одному (вроде как) сломали руку", — приводит The Insider слова участника NS/WP. По его словам, всего задержаны пять человек, одного отпустили. Он назвал имена двух задержанных — это Егор Савельев и Сергей Короленков. Также сообщается, что по делу проходят задержанные с фамилиями Новик, Захаров, Гусев и Емельянов, отмечает The Insider.