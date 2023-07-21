В России будут призывать в армию до 30 лет — а нижнюю границу возраста решили не менять

В Госдуме РФ решили не повышать нижний предел призывного возраста с 18 до 21 года. Изменят лишь верхнюю возрастную границу призыва — с 27 до 30 лет, сообщает "Коммерсантъ".

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Изменить возраст призыва на срочную службу с 18-27 лет до 21-30 лет в конце 2022 года в рамках реформы армии предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В июне законопроект был одобрен Госдумой в первом чтении.

Теперь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нижний предел призывного возраста останется прежним, призывать в российскую армию будут с 18 до 30 лет.

"Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет",— цитирует Картаполова "Коммерсантъ".

Норма о новом возрасте призыва заработает с весеннего призыва в 2024 году, то есть осеннего призыва 2023 года они не коснутся.