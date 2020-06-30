В России данные экзит-полла по поправкам к Конституции опубликовали еще до конца голосования

ВЦИОМ России до полного завершения голосования по поправкам к Конституции РФ опубликовал данные экзитпола, согласно которым за четыре дня плебисцита предлагаемые изменения поддержали 76% опрошенных, против — 23,6%, 0,4% испортили бюллетень.

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Анонимный опрос проводился по заказу Экспертного института социальных исследований на выходе из 800 избирательных участков в 25 субъектах РФ. В опросе приняли участие более 163 тысяч человек, 70,6% респондентов ответили на вопрос о том, как проголосовали, 29,4% отказались.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопрос Business FM, законно ли публиковать такие данные до завершения голосования, сообщила, что в законе о всероссийском голосования это не прописано, так же, как и вопрос агитации.

"К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию. Других рычагов у нас, к сожалению, нет", — сказала Памфилова.

Она добавила, что проведение викторин и опросов, призванных повысить явку на голосование, не относится к компетенции ЦИК. И вообще все, что происходит за пределами территорий для голосования, находится "в свободном полете". "Самое главное, что я жестко очень стараюсь держать, — это наша территория: вне наших территорий, вне наших помещений голосования, и ни в коем случае в этом не участвуют наши члены избирательных комиссий", — заявила Памфилова.

По мнению сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца, обнародование результатов экзитпола выглядит как "информационный вброс" с целью повлиять на позицию еще не проголосовавших избирателей, чтобы они присоединялись к большинству.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил "Газете.Ru", что не знал о рекомендации ЦИК не публиковать данные экзитполов до окончания всероссийского голосования. "Отдельного письма мне не приходило", — сказал он. Федоров не стал объяснять, почему данные опросов на выходе с участков были оглашены до завершения голосования.