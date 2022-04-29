В России готовятся к возможной вспышке холеры
Foto: Reuters/Scanpix

Роспотребнадзор выпустил постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры, чтобы предотвратить ее завоз в Россию. Об этом со ссылкой на "РИА Новости" сообщает портал "Новая газета. Европа".

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Согласно постановлению, необходимо будет усилить контроль за лабораторным исследованием сточных вод, отработать межведомственное взаимодействие на случай вспышки холеры и принять дополнительные меры по обеспечению запасов диагностических средств и реагентов.

Роспотребнадзор поручил региональным ведомствам, губернаторам и минздравам оценить готовность регионов к вспышке холеры, в том числе "обеспечить готовность к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах", и дооснастить лаборатории аппаратурой.

Ранее в четверг мэр Мариуполя Вадим Бойченко предупредил об опасности вспышки эпидемий холеры, дизентерии и кишечной палочки из-за антисанитарных условий в городе.

"Уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Вскоре могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии — из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи", — заявил Бойченко.

Мариуполь — крупный город, находящийся на юге Донецкой области Украины, на северном побережье Азовского моря. Он был окружен российскими войсками в первые дни войны. Город фактически находится в блокаде. Мэр города Вадим Бойченко заявил, что в результате военных действий могли погибнуть не менее 10 тысяч местных жителей.

21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным о взятии Мариуполя. Путин назвал "нецелесообразным" штурм промзоны "Азовстали" и приказал отменить его. Тем не менее, по сообщениям украинских СМИ, перестрелки и локальные бои в городе продолжались.

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