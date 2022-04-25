В России хотят признавать "иноагентами" без иностранного финансирования

Госдума разработала законопроект, позволяющий признавать "иноагентами" без иностранного финансирования. Для признания "иноагентом" будет достаточно находиться под "воздействием" иностранного источника.

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В Госдуме разработан новый закон о контроле за вмешательством во внутренние дела России. Он позволяет относить к "иностранным агентам" даже тех, кто не получает иностранного финансирования, а также коммерческие компании, если их деятельность будет признана политической, сообщило в понедельник, 25 апреля, агентство РБК со ссылкой на копию законопроекта "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Согласно документу, "иноагентами" могут быть признаны даже те, кто не получал иностранного финансирования, достаточно будет просто находиться под "воздействием" иностранного источника организационно-методической, научно-технической помощи и "помощи в иных формах". Источник РБК в Госдуме пояснил, что, к примеру, если человек прошел за границей обучение тому, как организовывать несанкционированные митинги, и теперь организует их в России, то это может стать основанием для признания "иноагентом".

В настоящее время такая норма уже есть в российском законодательстве: она применяется только к физлицам, но не к физлицам, которые признаны СМИ-"иноагентами". В законопроекте ее предлагается распространить на все категории "иноагентов", в том числе и на коммерческие организации, если их деятельность будет признана политической.

Создание единого реестра "иноагентов"

Законопроект также предполагает создание единого реестра "иноагентов" вместо четырех, которые Минюст ведет в настоящее время - НКО, СМИ (вместе с журналистами-физлицами), незарегистрированные общественные объединения и физические лица вне зависимости от гражданства.

По новым правилам Минюст РФ получит возможность блокировать через Роскомнадзор сайты "иноагентов" в случае нарушения закона, в том числе из-за отсутствия соответствующей маркировки.