В России и Украине новые антирекорды инфицирования коронавирусом
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В России и Украине зафиксированы очередные рекорды новых случаев заражения коронвирусной инфекцией Covid-19. Минздрав в Киеве бьет тревогу: "Коронавирус распространяется ураганными темпами".

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В России зафиксирован самый большой прирост зараженных коронавирусом с начала пандемии — 19 768 новых случаев за последние 24 часа. В то же время скончались 389 пациентов, сообщили в оперативном штабе в среду, 4 ноября. Самые высокие показатели по стране наблюдаются в Москве.

В общей сложности с начала пандемии заразились 1 693 454 россиян, 29 217 умерли и 1 266 931 пациент выздоровел.

"Вирус распространяется ураганными темпами"

В Украине, по данным министерства здравоохранения страны, за минувшие сутки также зафиксирован очередной антирекорд — 9524 больных, 199 летальных исходов. В то же время накануне выздоровело также рекордное количество украинцев — 7536. "Коронавирус распространяется ураганными темпами", — говорится в сообщении Минздрава в Киеве.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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