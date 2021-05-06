В России инструктора по йоге хотят оштрафовать за проведение праздника в честь бога Шивы
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Инструктор по йоге из Ижевска Екатерина Калинкина стала фигурантом административного дела, которое завели против нее после проведения праздника Махашиваратри в честь индуистского бога Шивы. Об этом сообщила сама Калинкина на странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте". К сообщению она приложила постановление заместителя прокурора Октябрьского района Ижевска о возбуждении дела.

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Женщине вменяют нарушение части 4 статьи 5.26 КоАП (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях), пишет Znak.com. Штраф по этой статье для физических лиц от 5 тыс. до 50 тыс. рублей.

В постановлении говорится, что 16 марта Калинкина выложила на странице сообщества "Удмуртская родовая усадьба МУМЫ ДОР" и на личной странице посты о "религиозной деятельности, связанной с религиозным праздником индуистского божества "Шивы" и его супруги богини "Дурги" с указанием места и времени проведения мероприятия".

По данным прокуратуры, в Удмуртии не зарегистрировано объединений последователей Шивы, а Калинкина не является главой такого отделения и не является "религиозным деятелем". В связи с этим ее действия признали незаконными. Судя по тексту постановления, действия девушки также проверяли на наличие состава преступления по статьям об экстремизме, но не нашли его признаков. Материалы дела против Калинкиной направлены в суд.

Махашиваратри ("великая ночь Шивы") — индуистский праздник в честь бога Шивы. Он отмечается в ночь перед новолунием последнего лунного цикла зимы, попадает на февраль-март.

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NEWSRU.com

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