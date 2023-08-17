В России к активистам движения наблюдателей "Голос" пришли с обысками, на лидера организации завели дело

Против Григория Мельконьянца, сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос", возбудили уголовное дело по статье о нежелательной в России организации, сообщили государственные СМИ и подтвердил "Би-би-си" коллега Мельконьянца. Он задержан как подозреваемый. "Голос" занимается наблюдением на выборах и связывает обыски с единым днем голосования, который пройдет в России в сентябре.

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О том, что на Мельконьянца завели дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), утром сообщили РИА "Новости" и ТАСС.

РИА "Новости" уточняло, что силовики проводят "ряд обысков у самого Мельконьянца и региональных координаторов". Позже агентство опубликовало видео с Мельконьянцем во время обыска у него в квартире.

Сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук в разговоре с "Би-би-си" уточнил, что Мельконьянц сейчас находится в Подмосковье, с обыском к нему пришли около шести утра.

По данным Андрейчука, обыски начались в разных городах России по 14 адресам. "Люди пока на связь не выходят, с обысков освободился только один человек", — говорил утром сопредседатель "Голоса".

Мельконьянц задержан, допрашивается в Следственном комитете РФ в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО, заявил ТАСС адвокат Михаил Бирюков. Его подзащитный отрицает причастность к противоправной деятельности, сказал адвокат "Интерфаксу".

Что за нежелательная организация

Государственные СМИ не уточняли, о какой нежелательной организации идет речь в деле Мельконьянца. В России "Голос" объявлен "иностранным агентом", Минюст включил его в реестр в августе 2021 года.

Однако в сентябре того же года Генпрокуратура РФ объявила нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами", ENEMO), членом которого был "Голос". Движение приостановило свое членство в этой организации.

"После объявления ENEMO нежелательной организацией мы специально выпускали заявления, что больше с ними не работаем, никакого взаимодействия у нас с ними больше не было. Но пытаются привязать нас к ним каким-то образом", — сказал "Би-би-си" Андрейчук.

Весной 2022 года суды Челябинской области и Нижнего Новгорода в ходе рассмотрения административных дел в отношении активистов признали, что "Голос" до сих пор входит в эту европейскую ассоциацию, пишет петербургское издание "Ротонда". Журналисты предполагают, что именно это дало следователям основание возбудить уголовное дело против Мельконьянца и других "неустановленных лиц".

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Уголовное дело связано с ENEMO, это следует из постановления на обыск у одного из региональных координаторов "Голоса", рассказал "Би-би-си" Андрейчук.

Обыски по 14 адресам

Следственные действия по делу о нежелательной организации начались сразу в восьми регионах России.

В Москве обыски прошли у главного редактора агентства "Время" Владимира Егорова — его СМИ освещало много избирательных кампаний, пишет "Голос" в своем телеграм-канале. Обыск также прошел у правозащитника Владимира Жилкина.

В Петербурге с обыском пришли к представителю "Голоса" Полине Костылевой. У нее изъяли технику и мобильный телефон, сообщает "Ротонда".

В Воронеже у бывшего координатора "Голоса" Владислава Ходаковского во время обыска изъяли ноутбук, сообщает движение. В Новгороде обыскивать пришли кандидата на выборах в городскую думу от партии "Яблоко" Ксению Черепанову. В сентябре 2021 года ее признали аффилированной с "иноагентом" — за сотрудничество с "Голосом", но "сейчас Черепанова никак не связана с движением", заявила пресс-служба "Яблока".

Обыски начались также в Кирове — у члена совета "Голоса" Дениса Шадрина, и в Челябинске — у представительницы движения Натальи Гусевой, следует из сообщения "Голоса". Против Гусевой возбудили дело о "военных фейках" из-за постов в "Одноклассниках" о военных действиях в Мариуполе и Харькове, уточняет "ОВД-Инфо". Еще один обыск был в Казани.

В Рязани с обыском явились к 60-летней представительнице "Голоса" Софии Ивановой.

Обыски перед выборами

"Любые действия против "Голоса" всегда проходят в августе во время избирательных кампаний", — сказал "Би-би-си" обыски бывший член совета "Голоса", исследователь выборов Аркадий Любарев.

Меньше чем через месяц в регионах России пройдут выборы. "Понятно, что это все связано с выборами, потому что у нас до единого дня голосования в России три недели", — считает Андрейчук. Он также напомнил, что и до начала кампании по выборам президента России осталось всего четыре месяца.

"На протяжении всего прошлого года власти пытались затруднить возможность контролировать выборы, и выламывание двери в шесть утра — из этого же арсенала", — полагает сопредседатель "Голоса".

Когда в августе 2021 года движение объявили "иноагентом", оставался всего месяц до выборов в Госдуму, на что обращал внимание Мельконьянц.

Что за статья УК

Дело возбудили по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ — "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ".

Это не первый случай, когда дело возбуждают по третьей части обновленной в 2021 году статьи Уголовного кодекса. СКР преследовал по ней протестантов, подозреваемых в причастности к объединению церквей "Новое поколение", которое в 2021 году было признано нежелательным в России. Дело, согласно одному из решений Мосгорсуда, было возбуждено 30 марта 2022 года.

В июле 2022 года был заочно арестован пастор из Украины Андрей Тищенко. В августе 2022 года суд в Москве арестовал пастора "Церкви христиан веры евангельской пятидесятников Христа Спасителя" Николая Улитина. Обыски по этому делу тогда прошли в шести городах, сообщал проект "ОВД-Инфо". А в апреле этого года арестовали пастора из Челябинска Святослава Югова.

В октябре 2022 года сразу в нескольких регионах России у активистов "Голоса" проходили обыски по уголовному делу о "дискредитации" армии. Тогда силовики пришли к Мельконьянцу, Любареву и еще нескольким активистам движения.

По словам Андрейчука, два сопредседателя "Голоса" и большинство координаторов решили остаться в России, в феврале 2022 года начавшей полномасштабную войну против Украины.

Члены движения в защиту избирателей "Голос" многие годы занимались наблюдением за выборами, выявляли фальсификации и в свое время даже сотрудничали с ЦИК России.