В России могут объявить нерабочую неделю из-за роста Covid-19. В Москве ввели новые ограничения

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Накануне в стране был зафиксирован максимум новых заражений Covid-19, а во вторник — рекордная суточная смертность. Вопрос о нерабочих днях будет решаться в среду с президентом Владимиром Путиным, а в Москве уже объявлены новые ковидные ограничения.

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"Предлагается обратиться к президенту и ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни", — заявила Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Регионы, где ситуация с Covid-19 наиболее сложная, могут объявить нерабочие дни уже с субботы, 23 октября, добавила вице-премьер.

Также, по словам Голиковой, после 7 ноября правительство предлагает регионам ввести QR-коды для посещения предприятий и организаций, которые будут закрыты в нерабочую неделю, а также на месяц перевести непривитых работников старше 60 лет на удаленный режим, а неработающим и невакцинированным пенсионерам рекомендовать выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Голикову поддержал премьер Михаил Мишустин, который попросил ее доложить "все предложения" в среду на совещании у Путина. Именно президент весной прошлого года впервые объявил о неделе нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, которые в итоге продолжались больше месяца.

Ограничения в Москве



О новых ковидных ограничениях, не дожидаясь совещания правительства с Путиным, объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во-первых, с 25 октября до 25 февраля не сделавшие прививку от Covid-19 москвичи в возрасте старше 60 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, снова должны соблюдать домашний режим. Прогулки при этом не ограничиваются, транспортные карты блокироваться не будут — таким образом, запрет на выход из дома носит скорее рекомендательный характер. Зато работающие пенсионеры получат право оформить больничный.

Во-вторых, на тот же срок работодатели, как это было и в начале пандемии, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на медиков, сотрудников предприятий оборонного комплекса и т.д.

В-третьих, повышаются требования к обязательной вакцинации работников сферы услуг — не 60%, как было летом, а 80%.

В своем блоге Собянин посетовал на то, что, вернувшись осенью с дачных участков, пенсионеры не нашли время сделать прививку. Из 3 млн москвичей в возрасте 60+ вакцинацию прошли всего лишь 1,14 млн человек — чуть больше трети, написал мэр. "В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет", — заявил он.

В Москве за последние сутки выявили 5 700 новых случаев заражения Covid-19. До этого пять дней подряд суточный прирост превышал 6 тысяч заражений.

Резкий рост заболеваемости



Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось на 70%. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом зарегистрировал очередной максимум — 34 325 новых случаев Covid-19. Во вторник в России выявили 33 740 новых случая и зафиксировали рекордную смертность — умерли 1 015 человек, заразившихся коронавирусом. Впервые больше тысячи человек с коронавирусом умерли в минувшую субботу.

Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании. Регионы один за другим вводят ограничения, связанные с обязательной вакцинацией и QR-кодами, однако ни один регион еще не объявил локдаун или нерабочие дни.

При этом в России осталось всего три региона, которые не объявляли — сейчас или летом — обязательную вакцинацию для отдельных групп. Ненецкий автономный округ один из последних вводит ее для людей старшего возраста, врачей и некоторых других категорий, стало известно во вторник.

В Москве QR-коды отменили летом, но сейчас власти города обсуждает возможность вернуть их в театрах и на спортивных объектах, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к столичным властям. По словам собеседника издания, такие же планы существуют в отношении торговых центров и ресторанов. "Речь пока идет о периоде нерабочих и праздничных дней", — сказал он.

Принимаемые сейчас меры по борьбе с коронавирусом в стране оказались недостаточны, необходимо дополнительное регулирование, заявила на заседании координационного совета во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нерабочий месяц



Впервые нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом были объявлены в России 30 марта 2020 года и действовали по 11 мая. В Москве указом мэра также вводились нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года.

На крупные издержки из-за нерабочих дней жаловались представители бизнеса. Отмену нерабочих дней из-за "всероссийского стона бизнеса" в 2020 году лоббировали министерство промышленности и торговли России и экономический блок правительства, говорил Би-би-си источник в руководстве одного из регионов.

Сейчас премьер Мишустин заранее потребовал от правительства подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса.

Путин пока не решил, вводить ли нерабочую неделю из-за рекордной заболеваемости коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Как только он примет решение, мы его опубликуем", — сказал Песков журналистам.