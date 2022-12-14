В России могут отменить наказание за преступления, совершенные "в интересах" РФ на территории Украины

Госдума РФ 13 декабря одобрила в первом чтении законопроект, который снимает уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для "защиты интересов" России, ДНР или ЛНР. На это обратило внимание издание "Адвокатская улица".

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Речь идет о преступлениях, совершенных на территории ЛДНР и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года (30 сентября Россия официально присоединила эти территории).

"Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но было направлено на защиту интересов РФ, ДНР, ЛНР либо охраняемых законом интересов граждан или организаций РФ, ДНР, ЛНР, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области", — написано в законе. Пояснений того, что именно значит "в интересах РФ", в законопроекте нет.