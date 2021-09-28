В России могут разрешить применение зарубежных вакцин от коронавируса

Граждане России должны иметь право выбрать ту вакцину, которая им кажется наиболее действенной, рассказала заместитель директора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире Радио "Комсомольская правда".

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Ранее сообщалось, что среди россиян становятся популярны "прививочные туры" за границу. Например, в Сербии, где вакцинация иностранцев бесплатна, доступны прививки Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinopharm. Однако, по словам Руженцовой, сама идея таких туров не очень правильная.

"Дело в том, что пока не выработался иммунный ответ на вакцину, человек остается уязвимым. Причем, в какой-то момент он может быть даже более чувствительным к респираторным инфекциям. Полноценный иммунитет человек получает только через 42 дня после введения первой дозы вакцины. Поэтому в этот момент лететь куда-то сопряжено с большим риском инфицирования", — прокомментировала представительница Московского НИИ.

"В то же время я считаю, что граждане нашей страны должны иметь право выбрать ту вакцину, которая им кажется наиболее действенной", — заявила Руженцова, добавив, что уже сейчас идут переговоры о доступе импортных вакцин для россиян, а также происходит согласование и оформление документов.