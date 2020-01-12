В России на пожертвования могут создать СМИ об онкологии
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За неделю после смерти врача-онколога Андрея Павленко собрано более 21 000 долларов пожертвований для его гранта.

На пожертвования, собираемые для гранта имени Андрея Павленко — известного российского врача, скончавшегося от рака на 42-м году жизни, — может быть создано просветительское СМИ, которое будет информировать читателей о борьбе с онкологией. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщили руководитель отдела спецпроектов интернет-портала "Такие дела" Сергей Карпов и его директор Митя Алешковский.

По их словам, на развитие проекта, трансформировавшегося из блога Павленко "Жизнь человека", за неделю, прошедшую с момента смерти врача, было собрано более 21 тыс. долларов. Инициативу поддержали свыше 5,5 тыс. человек.

Половина собранных средств пойдет на финансирование семьи Павленко. На другую половину будут спонсироваться медийные проекты. Первый конкурс для журналистов объявят уже в январе. Его фонд составит не менее 10 тыс. долларов.

Для распределения средств созданы два экспертных совета. В первый войдут врачи: соучредитель Cancer Fund (Фонда целевого капитала Андрея Павленко) Илья Черниковский, Артем Гончаров, возглавляющий отделение колопроктологии в центральной клинической больнице Управления делами президента РФ, и Ростислав Павлов, ближайший ученик и друг Павленко.

Второй, редакционный, составят сотрудники СМИ, в том числе, сам Карпов и медицинский журналист Дарья Саркисян. Заявки на конкурс могут подавать как отдельные репортеры, так и целые редакции. Ссылки на все материалы победителей будут публиковаться на странице проекта "Жизнь человека".

Решение примут по согласованию со спонсорами

Следующие несколько месяцев команда проекта будет смотреть за динамикой пожертвований. Если хватит средств, проект может превратиться в самостоятельное просветительское медиа, однако окончательное решение будет согласовано совместно со спонсорами.

Андрей Павленко работал руководителем онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета. Он скончался 5 января, на 42-м году жизни. Последние дни жизни он провел дома в Санкт-Петербурге, вместе с женой и тремя детьми. Около двух лет Павленко боролся с раком желудка.

"Жизнь человека"

После того как у медика в начале 2018 года диагностировали онкологию третьей стадии, Павленко начал вести блог "Жизнь человека", в котором с помощью видеороликов, подкастов и фотоподборок рассказывал о своей борьбе с заболеванием. Врач надеялся, что ему таким образом удастся повысить внимание к проблеме и больше людей в результате смогут получить информацию о диагностике и своевременном лечении.

Задача — снизить уровень канцерофобии

В октябре 2018 года медик зарегистрировал фонд Cancer Fund (Фонд целевого капитала Андрея Павленко) — благотворительную организацию, которая ставит перед собой глобальную задачу улучшения качества онкологической помощи в России. Врач надеялся, что таким образом ему удастся "снизить общий уровень канцерофобии" в обществе.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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