В России начали частично ограничивать доступ к Facebook

Роскомнадзор с 25 февраля начинает частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook в России. Поводом стало то, что ранее соцсеть маркировала материалы ряда российских СМИ как недостоверные.

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Как заявили в Роскомнадзоре, ведомство принимает "меры частичного ограничения доступа" к Facebook, поскольку Генпрокуратура признала соцсеть "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России".

Такое решение принято, поскольку 24 февраля, как сообщал Роскомнадзор, Facebook маркировал материалы телеканала "Звезда", РИА Новости, "Ленты.ру" и "Газеты.Ru" как недостоверные и наложил технические ограничения на их поисковую выдачу.

Рано утром 24 февраля Россия начала вторжение на Украину.

В Роскомнадзоре заявляют, что обращались к компании Meta - материнской компании Facebook - с требованием снять ограничения и объяснить причину их введения, но владельцы социальной сети их проигнорировали.

В Meta не комментировали информацию о введении каких-либо ограничений в отношении российских СМИ. При этом в компании объявили, что в связи с ситуацией на Украине создают специальный центр для максимально быстрого реагирования и ликвидации разжигающего ненависть контента, в который войдут эксперты и носители языка.

"Мы принимаем обширные шаги для борьбы с дезинформацией, маркируя контент, который производят СМИ, спонсируемые правительством, а также контент, который наши фактчекеры сочтут недостоверным", - говорилось в заявлении компании.

Генпрокуратура пригрозила Facebook полной блокировкой. Если компания не устранит нарушения, допущенные по мнению прокуратуры, соцсеть могут заблокировать, следует из ее предупреждения.

Российские прокуроры считают, что компания Марка Цукерберга нарушила "предусмотренное статьей 29 Конституции Российской Федерации право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом".

С марта прошлого года российские власти замедляли работу Twitter.

В мае Роскомнадзор положительно оценил усилия компании Twitter по удалению запрещенного в России контента и перестал замедлять доступ к соцсети на стационарных устройствах.

В октябре ведомство пообещало полностью снять ограничения на скорость трафика для Twitter после того, как компания удалит весь запрещенный контент.